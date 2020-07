Descubre aquí la respuesta de esta sencilla operación matemática

Descubre aquí la respuesta

Esta sencilla operación matemática parece ser muy complicada para muchos y, estamos seguros que saldrán más comentarios de qué presidente no podría dar una respuesta correcta.

¿Cuál crees que sea el resultado?

¡Eureka! La respuesta es 15.

Los íconos tienen un valor de 10, cuatro y uno respectivamente, de acuerdo a su orden de aparición en la pizarra de polimáticas. Así que con esta información puedes demostrar que estabas en lo cierto.

Y es que esta curiosa y divertida forma de hacer operaciones matemáticas se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales utilizando un sin fin de íconos y símbolos que captan la atención de los usuarios de todas las edades.

¡Sí! De todas las edades.

Si tu respuesta fue 23 estás dentro del enorme círculo de personas equivocadas con este sencillo ejercicio que no solamente te permitirá practicar tus conocimientos numéricos sino te ayudará a trabajar tu cerebro.

Este tipo de ejercicios ocupan el primer lugar dentro de la larga lista de entrenamientos para rejuvenecer y mantener la mente sana y evitar enfermedades o la pérdida de capacidades cerebrales.

Sudokus, juegos de memoria como encuentra la pareja o encontrar las diferencias entre varias fotografías o dibujos, sopas de letras, juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas y muchos otros, podrían ayudarnos a retrasar ese proceso de envejecimiento de nuestra mente.

¿Basta con solo un ejercicio para lograrlo?

No. Y no son necesarios los ejercicios para lograr estimular y ejercitar el cerebro. De hecho, esto ocurre desde nuestro crecimiento y suele ir disminuyendo a medida que pasan los años y que nos hacemos más grandes. Es por ello que es muy importante mantener el hábito de siempre entrenar la mente para así tener un funcionamiento adecuado de las capacidades intelectuales.

¿Son solo ejercicios que involucren letras o números? ¿Qué pasa si no sé leer bien o si no me gustan los números?

Existe casi un número infinito de juegos, ejercicios y tareas para trabajar nuestro cerebro y no todos están relacionados siquiera con letras, número u operaciones matemáticas.

La mayoría de los juegos de mesa o juegos didácticos, son juegos diseñados además de entretener, para ayudar en el desarrollo de los niños, adolescentes y adultos de un tema o un área en específico.

Jugar Monopolio te da herramientas para administrar, vender y comprar propiedades y obtener mayores beneficios a la hora de gestionar tus activos de la mejor forma.

Otro de los juegos más populares para trabajar la mente es el Ajedrez pues es un ejercicio de estrategia al 100%. En una partida de ajedrez, que se puede jugar entre dos adversarios o conformar dos bandos de dos personas cada uno, la idea es que cada equipo realice su movimiento de forma alterna y logre poner al rey del bando contrario en jaque mate para poder finalizar y ganar la partida.

Los rompecabezas son otra de las cientos de opciones que tenemos para trabajar la ooncentración y otras capacidades mentales. Además podemos retarnos dependiendo de la cantidad de piezas que estos traigan y la complejidad de sus imágenes.