Parece que si no duermes pierdes. Hay muchos beneficios de un buen descanso, lo cual significa que probablemente nosotras tendremos siestas más seguido. Mientras que aquellos que duermen seguido son catalogados como flojos, son en realidad, mucho más listos y más saludables que aquellos (como nosotras) que nos levantamos y brillamos con 6 horas de sueño o menos. Michael Twery, director del Centro Nacional de Investigación de Trastornos del Sueño, dijo a USA Today, “dormir no solamente es importante para la salud cerebral, es parte de la biología de virtualmente cada tejido y órgano en nuestro cuerpo.

Un estilo de vida que no provee un buen descanso en un horario regular cada noche con una buena calidad de sueño. no apoya al ritmo biológico natura”. Muchas mamás y creativos tienden a trabajar hasta tarde, pero en la realidad, solo hay tanto que el cuerpo y la mente pueden soportar antes de que empiece a mostrar los efectos de la privación del sueño. De ahí que el viejo dicho que dice “toma tu descanso de belleza” no es broma alguna. Por ejemplo, la actriz española Penelope Cruz, ha dicho que ella duerme en promedio 14 horas en la noche. Si esto sigue siendo verdad después de dos hijos, estamos muriendo de envidia ( o quizá de sueño). Así que ¿estás durmiendo lo suficiente? Aquí hay 10 beneficios de un buen descanso y por qué descansar es importante para tu salud: