¿Sin lluvia se visualiza un infierno por la Semana Santa?

Mientras en el sur de México comenzará a llover en grandes cantidades, en la zona norte no será sino hasta mayo que podría romperse la sequía, vaticinó Mhoni Vidente: “Dicen que llegaron hasta 52 grados de calor, no hay agua, que no hay forma de cómo conseguir que empiece a llover, ya les dije que para esa zona empezará a llover después del día 13 de mayo, ahorita todavía no…”, comentó.

Y las predicciones en cuestión de clima no son las mejores, pues las palabras de Mhoni Vidente fueron claras: “Va a ser un año seco, pocas lluvias, hay que cuidar el agua en todos los sentidos y en el sur sí va haber pero el problema serán las inundaciones y que mucho granizo y muchas tormentas, pero ya después del sábado o domingo empieza a cambiar el clima”.