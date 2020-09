Desaparición Dulce María Alavéz: FBI revela nueva información

A casi un año de la desaparición de la niña hispana Dulce María Alavéz, el FBI reveló nueva información sobre el caso

Los investigadores federales creen que el sospechoso conocía la zona a la perfección antes de llevarse a la niña

“Tienen algunas pistas sólidas y las han perseguido y continúan persiguiendo esas pistas sólidas”, dijo una oficial de policía

A casi un año de la desaparición de la niña hispana Dulce María Alavéz en el parque Bridgeton City Park de Nueva Jersey, el FBI reveló nueva información respecto al caso.

“Creemos que hay testigos que vieron al secuestrador, que vieron el vehículo en el área del parque y no se han presentado porque tienen miedo de hacerlo o no se han presentado porque no se dan cuenta. lo importante que es la información que tienen”, dijo el agente especial del FBI Daniel Garrabrant, de acuerdo con ABC7 NY.

El 16 de septiembre de 2019, Noema Alavez-Pérez la madre de Dulce María llamó al 911 para reportar la desaparición de la pequeña.

“No puedo encontrar a mi hija”, le dijo Alavez-Pérez al operador del 911 mientras parecía contener las lágrimas. “Estuvimos en el parque y la gente dice que alguien… probablemente alguien se la llevó”, indicó en ese momento.

En una reciente entrevista ofrecida a Action News la mujer recuerda el fatídico día.

“Fui a buscarlos porque mi hermana y yo no los vimos más, así que bajamos del auto y solo vimos a Manny llorando”, dijo Alavez-Pérez refiriéndose al otro niño que acompañaba a Dulce María cuando desapareció.

En numerosas llamadas al 911, se puede escuchar a Alavez-Pérez diciendo: “Dijeron que alguien tiró su helado al suelo y mi hija simplemente se escapó”.

En recientes declaraciones, Alavez-Pérez dijo que la primera llamada que realizó luego de percatarse que su hija no estaba fue a su hermano y no al 911.

Alavez-Pérez dijo que su hermano vivía muy cerca del parque.

“Tenemos un perro y le dije que viniera de la casa al parque, paseando con el perro, y si veía a mi hija, les dijera ‘¿Por qué se la llevan’? Después de eso, llamé a la policía”, dijo Alavez-Pérez.