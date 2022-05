“Los rescatistas en Indonesia buscaban a 25 personas que estaban desaparecidas después de que un barco de carga se hundiera en el estrecho de Makassar en la provincia de Sulawesi del Sur”, dijeron las autoridades el domingo tras darse a conocer sobre el accidente, informó The Associated Press. La noticia, causó conmoción en Indonesia debido a que en un principio no se pensó que fuera un barco de carga.

Desaparecidos hundimiento barco Indonesia: ¿Cuántas personas han sido rescatadas?

Posteriormente, diecisiete personas fueron rescatadas, incluidas algunas por dos remolcadores que estaban en el mar en el momento del incidente, indicó The Associated Press. Aunque el suceso ocurrió el jueves, las autoridades no pierden la esperanza de poder reunir a los náufragos y mantenerlos a salvo en el grupo de sobrevivientes a esta tragedia; por el momento no se ha obtenido mayor información al respecto.

Al momento, las autoridades dijeron que seguirán reanudando la búsqueda de las 25 personas desaparecidas y que no descansarán hasta que puedan considerar que su arduo trabajo dio los resultados deseados. Por el momento, se está trabajando en la búsqueda cerca del lugar donde ocurrió el incidente, esperando que en esta ocasión haya más suerte y se logre dar con las víctimas. Archivado como: Desaparecidos hundimiento barco Indonesia