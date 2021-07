El jueves pasado fue visto por última vez el niño, en compañía de su madre y su hermano, alrededor de las 5:30 de la tarde, en el lugar ya indicado, y desde entonces no se sabe nada de su paradero, pero una pista ha golpeado fuerte la esperanza de la familia de encontrarlo vivo.

Desaparece niño en pantano. Autoridades de rescate usan todos sus recursos para hallar al pequeño Ellis Boudean, de tan solo 4 años de edad, quien desapareció en el pantano del Parque Histórico Nacional Lafitte, en Louisiana y hasta ahora se teme lo peor , de acuerdo al publicado en el portal de noticias de The Sun .

De manera textual lo confirmó así: "Actualmente no tenemos evidencia de que el niño esté en tierra, y los esfuerzos de búsqueda ahora se centran en las vías fluviales de la zona. El terreno en la zona en la que el niño fue visto por última vez ha sido buscado a fondo por múltiples partes".

Aunque la incertidumbre ‘inunda’ los corazones no solo de la familia, sino de toda la comunidad, una cosa es cierta, el niño se encuentra en el agua, de acuerdo a información proporcionada este viernes por un portavoz de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish.

La fuente reiteró sobre las dificultades en las labores de búsqueda: “Si bien el acceso al parque no está restringido en este momento, recuerde que la zona es una reserva natural. Es pantanoso, cubierto de densa vegetación y repleto de vida silvestre potencialmente peligrosa, incluidas serpientes y caimanes”.

De acuerdo a un familiar, cuando la madre escuchó un 'chapoteo' corrió rápidamente para intentar ayudarlo, pero ya no logró verlo. La hermana de Ellis, Bryanna Aguilard, dijo los tres fueron al parque porque querían parar y disfrutar de la naturaleza.

La noticia ha impactado tanto a la sociedad que se han hecho oraciones para encontrar con vida al menor de edad, sin embargo, el panorama no es nada alentador, y así lo han explicado las autoridades que se encargan del rescate.

El sheriff de Jefferson Parish, Joe Lopinto, confirmó que “en este momento, es una misión de recuperación”, y lamentó que no hay evidencia de que el niño resurgió de las espesas aguas, pero que la investigación y búsqueda continuarán.

El niño fue visto por última vez en la playa. Además, revelaron que Enrique Cortez Dubon no nadaba bien y que no contaba con flotadores. Previamente, la policía dijo que pese a que no había indicios de secuestro, la investigación continúa su curso.

La evidencia apuntaba en un primer momento, a que el niño Enrique Cortez Dubon desapareció en el agua. La llegada de fuertes vientos preocupaba a las autoridades en la búsqueda del menor, pero al final lograron hallarlo.