Según el activista comunitario Quanell X, un cliente no identificado se ofreció a llevar a la joven, después de que su Uber se retrasara. Desde entonces no se ha vuelto a ver ni saber nada de Felicia.”No se ha visto a Felicia desde entonces. No hay actividad en el teléfono celular ni en la tarjeta de crédito ni en las redes sociales.

¿QUÉ HARÁ LA FAMILIA?

“Pero queremos que quien la tenga retenida sepa que no descansaremos. No dejaremos de buscarla. Seguiremos buscándola. Seguiremos persiguiéndolo. No importa lo que ocurra. Seguiremos persiguiéndote y no olvidaremos a Felicia”.

“No voy a descansar hasta tenerte de vuelta”. “Estoy intentando mantenerme firme y ser fuerte por la familia y por ti”, dijo el papá Kevin Johnson, dirigiéndose a su hija en la rueda de prensa: “Y no voy a descansar ni un día de mi vida hasta que te tenga de vuelta. Es una tragedia que te hayas visto envuelta en esto”. Archivado como: Desaparece joven Texas