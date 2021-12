Todo comenzó la noche del viernes 7 de mayo, fue alrededor de las 19:19 horas en que fue visto por última vez, a través de una de las cámaras de vigilancia. El hombre de 30 años fue visto al salir de compras, pero ya no se le vio volver. Desde entonces la familia busca sin parar cualquier pista que los lleve a su paradero, han sido siete largos meses y todavía no lo hallan, aunque ya hubo noticias de lo que le pudo pasar.

Desaparece migrante Epifanio Colón. Previo al día de la madre, la familia del migrante de El Salvador, Epifanio Colón, vive desesperada y con la angustia de no saber dónde está, han acudido a la policía y siempre les dicen que “no hay actualizaciones” sobre su paradero , fue un 7 de mayo que salió de compras a un Burberry’s en Manhattan y ya no regresó, su novia recibió un inquietante mensaje encriptado en Instagram que decía saber de él, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de pix11 .

Desaparece migrante Epifanio Colón: ¿QUÉ SIENTE LA MAMÁ DEL HISPANO?

En medio de toda esta angustia, hay una persona que no puede dormir por las noches y que espera pronto saber de él, su madre. Rosa Claros no pudo ocultar su tristeza al desconocer el paradero de su hijo. Ella no puede estar en paz y así lo demostró en las declaraciones a la prensa: “Han pasado siete meses”, gritó la madre y dejo en claro cómo se siente ella y sus hijos ante este terrible caso: “Mi familia no ha estado en paz”.

La mamá del migrante salvadoreño fue tajante al explicar quién era su hijo, sin titubeos, la mujer dijo de manera textual durante una entrevista: “Bueno persona, buen chico”. Personal del medio de comunicación pix11 se comunicó con la policía para saber de él y le contestaron de manera decidida: “No hay actualizaciones en este momento, no ha sido localizado”.