Ante dicha decisión, el basquetbolista desaparecido optó por bajarse del transporte y tomar un taxi para conseguir llegar a Guadalajara y de ahí volar en avión hasta Sonora y poder pasar la Navidad y Año Nuevo con su familia, pero desapareció y no se sabe ni de él ni del taxista.

Según reportes de la familia de Alexis Cervantes, citados por Infobae , el deportista abordó un autobús de la empresa ‘Primera Plus’, en el que llegaría a Guadalajara, Jalisco, sin embargo, el camión tuvo que interrumpir el viaje y regresar al lugar de partido, por razones que no están claras, sin embargo se dice que por enfrentamientos entre narcotraficantes en dicha zona.

Para el hermano de Alexis, el camión se debió haber regresado por una balacera o algún enfrentamiento, y ahora no se sabe dónde está el basquetbolista quien mide dos metros con cuatro centímetros y tiene el tabique de la nariz desviado a la izquierda, lo que sin duda pudiera ayudar para su localización.

La petición del hermano de Alexis Cervantes fue devastadora: “Pedimos a las personas que lo tengan que consideren la situación de mi hermano, él no tiene problemas con nadie, siempre se ha dedicado al deporte. Para nosotros es muy angustiante, les pedimos que se toquen el corazón, que lo dejen seguir con su vida, su carrera y su oficio”, citó Infobae.

Aunque aún no se tiene mayor información sobre lo que pudiera haber ocurrido, se sabe también que el desaparecido abordó por última vez en su automóvil, un Versa color plata con número de placas VLG687-A, el pasado domingo 19 de diciembre.

Sin embargo, fue a través de una publicación en Facebook, que su esposa Elizabeth “N” relató que Manny abandonó el restaurante alrededor de las 7 de la tarde, poco después de la hora de cierre, por lo que resulta aún más extraño que no haya llegado casa de inmediato.

Según el portal de noticias del Universal, en el restaurante Arca 81 Real del Pacífico, con dirección en avenida Oscar Pérez Escobosa, número 60008, brindan sus servicios a su clientela a partir de las once de la mañana y cierran hasta las seis de la tarde.

"¡¡¡DESAPARECIDO!!! Alguien que me pudiera proporcionar información sobre mi esposo Manny Inzunza, fue visto por última vez saliendo de su trabajo en ARCA 81 Real Pacífico en su carro Nissan Versa color plata, placas VLG 687 A, ayer domingo 19 de diciembre alrededor de las 7 de la tarde" escribió Elizabeth "N", se puede leer.

Manny le envió un mensaje a su esposa antes de desaparecer

En la publicación, la esposa de Manny también explicó que recibió un último mensaje del chef casi a la misma hora en que se le vio por última ocasión, y que muy probablemente pudiera ser en el tiempo en el que desapareció también de manera sospechosa.

"… Recibí su último mensaje a la misma hora y no llegó a casa, no recibe mensajes de WhatsApp y las llamadas dan línea y al final 'no disponible'. Sus hijos lo esperaban para cenar, la misma rutina de siempre y no apareció", continuo escribiendo la mujer de Manny.