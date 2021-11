De acuerdo con la información presentada, el cantante todavía respondía los mensajes a los familiares en la noche del viernes pero después de que sucedió la presentación y salió del restaurante, su celular aparece como apagado. En redes sociales, el joven estuvo interactuando en la noche pasada, pero en estos instantes ya no aparecen más historias en su perfil de Instagram.

¿QUÉ LE PASÓ? El cantante guatemalteco, se dirigió a un evento organizado en un restaurante de Bosque Real Zacapa. La última vez que se le vio al cantante, fue en el lugar donde se realizó la presentación y posteriormente, se mencionó que el joven salió del lugar y no llegó a su casa; la familia del cantante es la que pidió a los medios de comunicación que ayuden en la búsqueda del joven.

De acuerdo con el medio de comunicación, Soy502, informó que la última vez que tuvieron comunicación con él fue alrededor de las 22:40 horas del viernes, pero ahora su celular se encuentra apagado. De ahí en adelante, no se obtuvo más datos sobre el joven y no se conoce si las personas presentes en el evento lo vieron salir del lugar acompañado.

"En todas, mi Brooki", se lee en una de las imágenes que compartió en su perfil de Instagram. El joven, lucía una camisa en tonos marrones con reflejos dorados. Aún no se conoce si la persona que sale con el joven tiene más información al respecto, pero sí que la policía ya está buscando indicios del joven cantante.

