Este fin de semana, se dio a conocer el caso de Ana Michelle Gómez Gómez, de 20 años de edad. La joven mexicana desapareció tras asistir a un Club de Golf, en Guadalajara, y desde ese momento no apareció. La última vez que fue vista, ocurrió el día 28 de mayo de 2022, cuando estaba acompañada de más personas y se presume que fue secuestrada.

"Un día que mi hermana y yo veíamos noticias de Debanhi Escobar. Estábamos hablando y me dijo con voz quebrada que si un día le llegaba a pasar algo, que hiciera un escándalo por ella y en ese momento decidimos descargar life 360, y ayer 28 de mayo del 2022 a las 12 p.m., fue secuestrada", mencionó Danna en redes sociales.

"Fue secuestrada, lo último que supimos de ella en la tarde fue que estaba en el club de golf "Santa Anita". No logramos localizarla por horas y nos habían confirmado que la tenían secuestrada junto a su novio y otra persona. Nos pidieron una cantidad de dinero inimaginable", expresó Danna en el tuit que borró hace un par de horas.

"Y después de una llamada de una persona que sabía sobre mi hermana y mi cuñado, con mi padre, la persona se molestó porque hicimos público el asunto, no sé comunicó más, y tuvimos que buscar información por lado de la fiscalía.", indicó Danna en un tuit, tras hacerse público el presunto secuestro de Ana Michelle. Tras las amenazas, estos mensajes fueron eliminados de Twitter.

La joven narró que tras la primera llamada que recibieron diciéndoles que su hermana estaba secuestrada, volvieron a obtener noticias donde se les indicó que estaba molesta la persona que se comunicó porque hicieron público el tema. Después de ese momento, no volvieron a obtener mayor información, y tuvieron que acudir a la Fiscalía General de Jalisco.

Danna Gómez, narró que mediante la aplicación del teléfono que descargaron en conjunto, pudo obtener la última ubicación de la joven. Al igual, notificó que aún salían llamadas al número de su hermana e intentaban comunicarse con la joven; una vez contestaron al teléfono y se escuchó que Ana estaba llorando. Desde ese momento, no han obtenido ningún tipo de información.

“Lloramos juntas por la noticia de Debanhi”

Gómez siguió compartiendo información sobre la desaparición de su hermana y confesó que la llamada donde se escuchó el llanto duró un par de segundos antes de que la persona colgara. Dice, que al poco rato su papá y ella, acudieron a la ubicación que actualizó la aplicación y no lograron encontrar rastros o señas de la joven; Danna, dijo que se sentía sumamente afligida ante la seguridad en el país y compartió que semanas antes, habían estado llorando por Debanhi.

“La llamada duró segundos y colgaron. Mi papá y yo fuimos a esa zona a buscarla y no vimos nada. No sabemos nada de ella y me duele saber que ella es una víctima más de esta vida tan peligrosa para la mujer. Saber que lloramos juntas al ver la noticia de Debanhi por impotencia.”, expresó Danna en las redes sociales, donde compartió el boletín de búsqueda por su hermana.