Familiares y amigos, anunciaron la desaparición de la actriz Tanya Fear

La estrella de Dr. Who fue vista por última vez en Trader Joe’s

La policía de Los Ángeles mencionó que no hay más información por el momento

Una angustiosa historia. Se informó sobre la desaparición de la actriz Tanya Fear, conocida por su papel en Dr. Who. Un familiar de la actriz, fue el que dio el aviso a las autoridades de Los Ángeles, California, mencionando que no sabía sobre su prima desde hace un par de horas y que se encontraba sumamente preocupada por la joven de 31 años.

El familia de la joven, indicó que fue vista por última vez en un Trader Joe’s, en Santa Mónica, California y de ahí perdieron el paradero de Fear. Sus familiares, quienes se encuentran en Europa, siguen atentos a cualquier información que presenten las autoridades; aunque hace un par de minutos LAPD informó que se había encontrado a la joven.

Desaparece actriz Tanya Fear: La desaparición de Fear

The Sun informó que fue una prima de la actriz, quien reveló a los medios de comunicación y autoridades sobre la desaparición de la actriz británica Tanya Fear en Santa Mónica. De acuerdo con los datos proporcionados a las autoridades, la joven desapareció el día 9 de septiembre del año en curso y no se habían tenido noticias de la joven.

Según los informes que se otorgaron, la actriz fue vista por última vez el día 12 de septiembre en un Trader Joe's en Santa Mónica, California, por lo que han estado la información que ofrezcan los internautas y personas que se comuniquen con las autoridades de Los Ángeles para conocer más sobre el paradero de la actriz.