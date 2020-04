Rosa Rivera sube video “comiéndose un antojo”

Luego de que Rosa Rivera, mamá de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartiera un video en su cuenta de Instagram, usuarias ventilan desaire que le hizo a una fan hace varias semanas: “Usted me cae muy bien, pero no la amuele”, le dicen.

En esta publicación, de menos de un minuto de duración y que hasta el momento tiene más de 20 mil reproducciones, se observa cómo la mamá de Jenni Rivera enfoca a su comida, mientras comenta:

“Mira lo que me estoy comiendo, un steak sándwich de dieta, tenía tantas ganas de comerme esto. Elías comió hamburguesas, hay papitas, y gracias a Dios, gracias a mi hijo Pedro que me las trajo, que tuvo que salir a una emergencia, pero se pasó. Gracias, hijo, ya no salgas más, thank you, Dios te bendiga”, expresó Rosa Rivera.

Con más de 2 mil “Me gusta”, esta publicación de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera no fue del agrado de todos, ya que algunas usuarias confesaron recuerdos que no fueron del todo gratos:

“Hola, señora Rosa. Me da mucho gusto ver que la consienten sus hijos, pero me dio mucha tristeza que hace un mes pasé por casualidad por su casa y usted llegaba de un mandado, y yo muy amable le pedí de favor si le podía dar un abrazo porque era mi primera vez de verla en persona y me dio una gran alegría de poder ver a Jenni a través de usted”.

La misma seguidora prosigue con su relato: “Desafortunadamente, usted me contestó muy ofensiva que no tenía tiempo. Yo entiendo que se enfada, pero creo que es parte de ser una persona pública y se portó muy mal. Que Dios la bendiga, pero recuerde siempre que mucho se lo debe a las personas y creo que no se debe de portar así con la gente que le da gusto verla”.

Una internauta no creyó que fuera cierta esta acción de la mamá de Jenni Rivera: “Oh, Dios mío, ¿en serio hizo eso? Que mala onda”.

A otra usuaria no le cayó en gracia que Rosa Rivera “presumiera” su comida: “Señora Rosa… usted me cae muy bien, pero no la amuele. Hay un chin… de gente que no tiene ni un frijol para llevar a casa, aquí en México, me parece como “burla”. No lo tome a mal, señora… yo la sigo y me gustan sus publicaciones, pero creo que no es el momento… En fin, Dios le dará sabiduría. Le mando un abrazo”.

Una seguidora de la mamá de la cantante Jenni Rivera la defendió de esta “acusación”: “Como caes mal!!! Eres chin… quedito, ‘me cae bien, pero’, si estás tan preocupada por la gente que no tiene para comer, ve a hacer tu buena caridad y ve a darles de comer, coñ…, si no está comiendo langosta, ni mucho menos caviar, no mam…!!! Es una torta!!! Hasta el más humilde que no tenga dinero se la puede hacer… además, la señora se la pasa haciendo comida para su iglesia, ¿y tú qué haces, cag… su publicación?”.