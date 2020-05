El Desafío de Lectura de Verano 2020 está por comenzar

El programa de lectura de las bibliotecas del condado de Gwinnett, en Georgia, es gratuito

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios

El Desafío de Lectura de Verano 2020 esta por comenzar. Así que sí tienes niños en tu casa y todavía no estás seguro de qué hacer con ellos, el programa de las bibliotecas del condado de Gwinnett te ofrece una excelente solución.

Desde este 20 de mayo hasta el 12 de agosto se llevará a cabo el desafío de lectura de verano de las bibliotecas de Gwinnett y durante todo el verano podrás tener a tus hijos entretenidos con eventos virtuales, videos, juegos y mucha lectura. Los pequeños podrán participar de estas actividades a través de la aplicación Beanstack.

Tanto el programa como la aplicación son totalmente gratis y ayudarán a preparar a los niños con sus lecturas para cuando comience el nuevo año escolar, además el desafío incluye varios premios dependiendo de las edades de los participantes. Los premios pueden variar desde peluches hasta las tablets de Amazon Kindle. También es importante que los participantes se registren con sus respectivas escuelas, porque estas también podrían recibir premios tales como colecciones de libros.

Todo el que desee calificar para un premio deberá completar un total de 480 puntos a través de la aplicación. Cada minuto de lectura de los participantes representa 1 punto, además deben de contemplar las actividades que se indican desde la aplicación. Cada actividad puede costar 1 punto, 5 puntos o hasta 10 puntos. Los premios de los ganadores se enviarán el 12 de agosto.

También se estarán publicando semanalmente diferentes actividades en las redes sociales en donde los participantes tendrán disponibles videos de Facebook, Instagram y otras plataformas digitales.

Este programa podría ser una gran alternativa para cultivar el hábito de la lectura en la familia.

A través de la aplicación de Beanstack los participantes tienen la oportunidad de darle un seguimiento a la lectura, completar desafíos, además de mantenerse motivados y enriquecer la lectura. La aplicación cuenta con un código de barras, temporizador de sesión de lectura, estadísticas de lectura y cuentas familiares para administrar mejor el registro de lectura de cada participante.

