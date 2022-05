Rescatan a 2 personas 50 horas después de un aparatoso derrumbe de un edificio en China

Por separado, la policía arrestó a nueve personas, incluido el propietario del edificio, bajo sospecha de haber causado un accidente de responsabilidad mayor

Unas 20 personas permanecen atrapadas y se desconoce su estado

Dos personas fueron rescatadas el domingo de los escombros de un edificio en el centro de China más de 50 horas después de que se derrumbara la edificación de varios pisos, dejando a decenas atrapadas o desaparecidas, dijeron medios estatales.

Por separado, la policía arrestó a nueve personas, incluido el propietario del edificio, bajo sospecha de haber causado un accidente de responsabilidad mayor, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua.

¿Derrumbe en China fue provocado?

La emisora ​​estatal CCTV mostró un video de rescatistas sacando a una mujer en una camilla alrededor de las 4:30 de la tarde. Se pudo escuchar a algunos gritando palabras de aliento durante la operación. La víctima fue llevada a un hospital y se encuentra en condición estable, dijo CCTV.

Los medios estatales informaron que otra persona fue sacada con vida por la noche, pero no proporcionaron mayores detalles. Siete personas han sido rescatadas del edificio, que se derrumbó el viernes por la tarde en la ciudad interior de Changsha, capital de la provincia de Hunan, reseñó la agencia The Associated Press.