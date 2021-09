Hasta la noche del 1o de septiembre se seguía apoyando en las labores elementos del Ejército Nacional con el Plan DN III, Protección Civil Nacional y del Estado de México, la Guardia Nacional, todas las áreas del ayuntamiento y cuerpos de emergencia, así como especialistas del Urban Search And Rescue de Cruz Roja Mexicana para la localización de las personas.

En un mensaje oficial en redes sociales, pidió a los vecinos que no se acerquen a la zona para dejar trabajar a los equipos de emergencia. Decenas de integrantes de grupos de rescate acudieron para ayudar en la búsqueda. Archivado como: Derrumbe de cerro Chiquihuite

“Quiero pedir calma a los vecinos de esta comunidad. Necesitamos que se guarden en sus casas, hemos desalojado el área de riesgo y necesitamos que los cuerpos de emergencia puedan tener las mejores condiciones por eso pedimos que no se acerquen al lugar”, solicitó en un vídeo.

Recientemente los vecinos habían denunciado la situación e incluso circulan vídeos en redes sociales en los que se ve la bajada de agua por varias cascadas erosionando el terreno, pero no acudió ningún funcionario a la zona. En las próximas horas se prevén precipitaciones por lo que podrían tener que detenerse las labores de búsqueda

ESCUCHARON EL ‘TRANCAZO’

José Luis, su hermano y un sobrino escucharon “el trancazo”, recorrieron por la parte trasera y comenzaron a quitar piedras para salvar personas. Escuchaban gritos.”Les hablamos y nos contestaban, preguntamos que cuántas personas eran y nos dijeron ‘ahorita somos tres, mi mamá, mi hermana y yo’. Comenzamos a quitarle los tabiques y vimos el concreto, en tres escalones estaba una señora, le comenzamos a quitar todo”, comentó.

José Luis vio que una de las piernas se encontraba atorada, la mujer estaba hincada y con una herida profunda en la cabeza. “Llegaron los de la Cruz Roja y comenzaron a regañarnos y le dice mi sobrino: ¡cálmese vamos a organizarnos! Me dijo uno que me saliera, pero como me iba a salir si la estaba agarrando [a la mujer], la pudimos levantar y como que se sentó y se quedó en mis piernas. Llegó otro muchacho con unos pilones y levantamos, les dije que la jalaran y así la sacamos”.