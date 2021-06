La sentencia que recibió Chauvin, es una de las penas de cárcel más largas jamás dictadas contra un policía estadounidense por el homicidio de una persona afroamericana, apunta The Associated Press. Aun así, los familiares de Floyd y otras personas se sintieron decepcionados.

“Sólo porque es la mayor cantidad de tiempo no significa que sea suficiente”, dijo Nekima Levy Armstrong, una líder de las protestas en Minneapolis. Al imponer el castigo, el juez Peter Cahill fue más allá de la condena de 12 años y medio prescrita por las directrices estatales.

La sentencia se quedó corta de los 30 años solicitados por la fiscalía. Y con buen comportamiento, el expolicía de Minneapolis, de 45 años, podría salir en libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena; es decir, unos 15 años, apunta The Associated Press.

Lo anterior, debido a lo que describió como “su abuso de una posición de confianza y autoridad, y también la particular crueldad” mostrada hacia George Floyd, apunta AP. Ben Crump, abogado de la familia de Floyd, dijo que la familia había recibido “algo de rendición de cuentas”.

“Esa sería verdadera justicia”

Pero agregó que “la verdadera justicia en Estados Unidos será el que hombres y mujeres afroamericanos no tengan que temer ser asesinados por la policía sólo por el color de su piel. Esa sería verdadera justicia”, de acuerdo con The Associated Press.

Afuera del tribunal, unas 50 personas se tomaron de las manos o las colocaron sobre los hombros de otros. La reacción fue moderada, pues se desató un debate sobre si la sentencia era lo suficientemente larga. Algunos maldijeron en señal de disgusto.