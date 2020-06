Derek Chauvin, policía blanco, acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, fue reprimido en 2007 por la Policía de Minneápolis por exceso de fuerza contra una mujer que excedió límite de velocidad, de acuerdo a una información publicada por la agencia de noticias AP.

Fue este día que se informó que dicho departamento de policía publicó los antecedentes del agente que presionó el cuello del afroamericano con su rodilla y que posteriormente murió.

Los documentos obtenidos identifican al oficial con adiestramiento en la policía militar con el Ejército de EE.UU. desde septiembre de 1996 hasta febrero de 1997 y nuevamente desde septiembre de 1999 hasta mayo de 2000.

Fueron 17 veces que Derek Chauvin estuvo bajo investigación por el departamento de Asuntos Internos de la policía de Minneápolis. Sin embargo, los detalles sobre los casos estaban escasos.

Dentro de ellos se pudo conocer que desde el 2001 en que comenzó a trabajar en la corporación, fue hasta en 2007 que tuvo su primera llamada de atención.

Ante esto tuvo que ser disciplinado por las autoridades por un hecho violento que ocurrió en Longfellow, un barrio al sur del centro de Minneapolis.

Sobre ese caso se indica que Derek Chauvin (acusado de homicidio de George Floyd) detuvo a una mujer que al parecer circulaba 10 millas arriba del límite permitido.

Ante ello, el oficial se acercó a su automóvil y la sacó por la fuerza, motivo por el cual la afectada presentó una denuncia al día siguiente.

Las autoridades encargadas de efectuar la investigación determinaron que el agente “no tenía que sacar al demandante del automóvil” y que “podría haber realizado una entrevista fuera del vehículo”.

Además se conoció que la cámara que llevaba el oficial fue apagada durante el momento que se detuvo a interceptar a la mujer.

En consecuencia, el policía fue reprimido a través de un documento en el que se detallaban todos los aspectos del caso.

La semana pasada Derek Chauvin fue desligado de la corporación y pesa sobre él una denuncia por homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en la muerte de George Floyd. Ahora se le ha impuesto una fianza 500,000 dólares.

Los informes indican que Derek Chauvin estuvo involucrado anteriormente en múltiples tiroteos. En 2006, disparó y mató a un sospechoso que presuntamente tenía un arma. En 2008, le disparó a un sospechoso de agresión doméstica, y en 2011, le disparó a un hombre visto huyendo de otro tiroteo.

Los otros oficiales en la escena cuando murió Floyd, Thomas Lane, Tou Thao y J Alexander Kueng, son investigados por sus actuaciones. Derek Chauvin y los otros oficiales no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

Según los registros internos, Thao ha sido investigado al menos seis veces por el departamento. Ninguna de esas investigaciones resultó en disciplina, según los registros. Un caso está pendiente.

El martes, el gobernador Tim Walz anunció que el Departamento de Derechos Humanos del estado investigará el Departamento de Policía de Minneapolis y presentó un “cargo de derechos civiles relacionado con la muerte de George Floyd”.

Our Minnesota Department of Human Rights today filed a civil rights charge against the MPD. @mnhumanrights will investigate the department’s policies, procedures, and practices over the past 10 years to determine if they engaged in systemic discriminatory practices.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 2, 2020