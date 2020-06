Derek Chauvin, acusado de haber matado a George Floyd, quiso llegar a un acuerdo de culpabilidad antes de ser detenido por el crimen

El fiscal federal dijo que las negociaciones para llegar a un acuerdo fracasaron

A Chauvin se le acusa de asesinato en segundo grado además de otros cargos

Derek Chauvin, el oficial de policía que aparece en el video presionando su rodilla contra el cuello de George Floyd antes de su muerte, estaba en conversaciones para llegar a un acuerdo antes de su arresto, dijeron funcionarios el miércoles.

El equipo legal de Derek Chauvin, quien fue despedido de la policía de Minneapolis después de la detención y muerte de Floyd el 25 de mayo, estaba en negociaciones con la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin y el fiscal federal, dijo Chuck Laszewski, portavoz del Fiscal del Condado de Hennepin Mike Freeman, según NBC News.

“Al final, las negociaciones fracasaron”, dijo Laszewski.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a comentar sobre el asunto el miércoles.

Chauvin fue arrestado el 29 de mayo y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado. El 3 de junio se agregó un cargo de asesinato en segundo grado. Otros tres oficiales en la escena de la detención de Floyd también fueron arrestados el 3 de junio y acusados de ayudar e instigar el asesinato.

Las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad para Chauvin fueron la razón por la cual una conferencia de prensa ampliamente observada se retrasó casi dos horas el día en que el exoficial fue arrestado, según Laszewski. El portavoz no especificó por qué no se llegó a un acuerdo de culpabilidad o qué oferta pudo haber estado sobre la mesa.

“Pensé que tendríamos otra actualización para hablar con usted, pero no lo hacemos”, dijo la fiscal federal Erica MacDonald al comienzo de esa conferencia de prensa.

“I thought we would have another development to talk to you about, but we don’t,” U.S. Attorney Erica MacDonald said at the start of that press conference.

Derek Chauvin podría recibir un millón de dólares

Derek Chauvin, el expolicía Minneapolis que fue visto presionando su rodilla en el cuello de George Floyd durante casi nueve minutos antes de morir podría recibir más de 1 millón de dólares por años de servicio, incluso si es condenado por asesinato, reseñó The Daily Mail.

Chauvin de 44 años de edad, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd.

Después de la muerte de Floyd, Chauvin fue despedido por el Departamento de Policía de Minneapolis. En medio de una intensa presión civil y mediática, las autoridades arrestaron y acusaron al expolicía cuatro días después del despido.

CNN informó que incluso si Chauvin es condenado y sentenciado a prisión por la muerte de Floyd, aún podría obtener los pagos correspondientes a la pensión por años de servicio si decidiera solicitar los beneficios de jubilación después de los 50 años.

Pese a que algunos estados tienen leyes de confiscación de pensiones que permiten que se denieguen los beneficios a cualquier empleado público que sea condenado por un delito grave, Minnesota no contempla esta medida.

La ley estatal de Minnesota protege las pensiones de los empleados de seguridad pública, incluso en casos de despido.

Archivado como: Derek Chauvin