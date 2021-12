Según el National Institute of Health (NIH) , no hay ninguna causa real para la depresión postparto. Hay una variedad de factores, tales como los cambios hormonales y la privación del sueño, que puede desencadenar este trastorno. Debido a que es un trastorno del estado de ánimo y los síntomas son tan variados, puede ser confuso para las mujeres afectadas, así como para sus seres queridos. También se pueden crear un montón de mitos y malentendidos en cuanto a cómo manejarlo. Por esa razón, hemos desmentido 11 mitos sobre la depresión posparto para dejar las cosas claras. Esperamos que esta información te pueda ayudar.

A menudo se prescriben antidepresivos para el PPD. La mayoría son considerados seguros y sólo pequeñas cantidades se transmiten a través de la leche materna, así que si puedes continuar amamantando o no es algo que tú y tu médico deben discutir. Dependiendo de la severidad de los síntomas, la depresión y la incapacidad para disfrutar de tu recién nacido pueden ser más perjudiciales que las medicinas o la interrupción de la lactancia materna.

Como cada embarazo y cada niño son diferentes, cómo te sientes después del nacimiento será diferente también. Puedes sufrir PPD con todos sus hijos o con ninguno de ellos. No hay ninguna bola de cristal para esto.

3. Ignórala y se irá

Si tuvieras un resfriado que no mejora o un músculo adolorido que no cura, irías de cabeza al médico. Si crees que tienes síntomas de depresión posparto, ignorarlos no hará que desaparezcan. Como con cualquier enfermedad, hay que reconocerlo y luego buscar tratamiento.

4. La PPD ocurre después del nacimiento

Puede ocurrir inmediatamente después del nacimiento, varios meses después o incluso varios meses después de eso. Las condiciones que empeoran la PPD como fatiga, sentimientos de aislamiento y los cambios hormonales, continúan todo el primer año después del parto. La verdad es que la PPD puede golpear en cualquier momento.