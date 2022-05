El juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard llegó a los argumentos finales

Los abogados de Johnny Depp pidieron a un jurado el viernes que “le devolviera la vida al señor Depp”

Depp está demandando a su exesposa por 50 millones de dólares por un artículo que Heard escribió alegando que había sufrido abuso doméstico

Los abogados de Johnny Depp pidieron a un jurado el viernes que “le devolviera la vida al señor Depp” al determinar que su exesposa, Amber Heard, cometió difamación. La abogada del actor, Camille Vásquez, dijo al jurado en los argumentos finales que Amber Heard “arruinó su vida al decirle falsamente al mundo que ella era una sobreviviente de abuso doméstico a manos del Sr. Depp”.

Depp espera que el juicio de seis semanas ayude a restaurar su reputación, aunque se ha convertido en un espectáculo de un matrimonio vicioso, con cámaras de transmisión en la sala del tribunal que capturan cada giro a una audiencia cada vez más absorta mientras los fanáticos intervienen en las redes sociales.

¿Quién ganará en el juicio de Jhonny Depp contra Amber Heard?

“Este caso para el Sr. Depp nunca ha sido por dinero”, dijo el abogado de Depp, Benjamin Chew. “Se trata de la reputación del Sr. Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, dijo que la demanda no se trata de la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio en curso que Depp lanzó después de que Heard solicitara el divorcio, reseñó The Associated Press. Archivado como: argumentos finales del juicio DeppHeard.