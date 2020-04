Deportar inmigrantes residentes condenados. Tribunal Supremo de Estados Unidos abre vía para deportar a inmigrantes residentes con Green Cards que fueron condenados en el pasado, esto en medio de la suspensión de permisos que emitió Donald Trump recientemente.

El Supremo falló este jueves contra un ciudadano jamaicano con el permiso de residencia permanente, conocido como Green Card, que buscaba evitar su deportación por delitos de los que fue condenado en el pasado.

Con una decisión, respaldada por cinco jueces frente a cuatro, en la que se impuso su ala conservadora, el Supremo resolvió en contra de Andre Martello Barton, residente en el país desde los diez años y padre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos.

The #SupremeCourt could make it easier for lawful permanent residents to stay in the US after being convicted of felonies once they hear the case of Andre Martello Barton, a lawfully admitted permanent resident and #Jamaican national. https://t.co/vVtANashC6

— The Epoch Times (@EpochTimes) April 30, 2019