Deportaciones EEUU.Cuando una persona emigra a los Estados Unidos, se enfrenta a una serie de riesgos, uno de los más temidos es la deportación. Sin embargo, un inmigrante evita la deportación cuando no infringe en ningún momento la ley y vive de manera pacífica. Pero ¿qué pasaría si después de estar en el país recibe la notificación de deportación?

De acuerdo con información de los abogados de inmigración Guerra Saenz PL, hay seis errores comunes que pueden conducir a un inmigrante a la deportación. A continuación te diremos cuáles son y cómo evitarlos.

Solicitar asilo sin fundamento

Hay muchas personas que quieren emigrar a Estados Unidos y la primera idea que se les viene a la mente es solicitar asilo, a veces esas personas no están bien asesoradas y no cuentan con las pruebas necesarias para optar por ese amparo. Si el caso no está fundamentado lo más probable es que una oficina de inmigración lo rechace.

Cuando pasa esto, el caso se dirige a un juez de inmigración. De acuerdo con los abogados, si no pudiste convencer a un agente de inmigración sobre la veracidad de tu caso, será más difícil convencer a un juez o un fiscal ya que el trabajo de estas personas es deportar a los inmigrantes.