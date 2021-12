El diario cubano citó las declaraciones del activista hechas a Telemundo .“Le pueden quitar la residencia y puede ser deportado a Cuba y ser castigado dos veces. Eso no es justo”, declaró el hombre de acuerdo con el medio citado. Según The Denver Channel, más de 4.8 millones de personas han firmado una petición en Change.org pidiendo que se conmute o perdone la sentencia de Rogel Aguilera Mederos.

Lanza desesperada súplica por su hijo Rogel Aguilera Mederos

Al finalizar el corto video, la mujer reprochó: “Mi hijo no es un asesino, no es un terrorista, cómo le van a poner 110 años a mi hijos, mi hijo no es malo”. Al camión que conducía el cubano cargado de mercancía se le recalentaron los frenos y no pudo detenerlo mientras bajaba una pronunciada cuesta e impactó a gran velocidad varios vehículos aglomerados debido a un accidente anterior, apunta Efe.

Durante la sentencia, el juez A. Bruce Jones dijo que tenía las manos atadas debido a las leyes mínimas obligatorias en el estado. Marchas y movilizaciones casi diarias hasta el Capitolio local en Denver comenzaron a obtener resultados cuando el pasado martes la senadora estatal Julie Gonzales (demócrata) anunció que trabajará con el abogado y exlegislador Joe Salazar en un proyecto de ley, a presentarse en 2022, para modificar las leyes de sentencias en Colorado, beneficiando así al latino.