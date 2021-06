Sin embargo, luego de que el cantante mexicano reaccionara a semejante noticia mediante un mensaje de Twitter, su esposa Cristy Solís fue quien aclaró si su pareja en verdad era o no dueño de un departamento en este edificio que se derrumbó sin razón aparente dejando al menos 9 muertos hasta el momento.

Según se comenta, El Buki tiene su departamento valuado actualmente en 1.2 millones de dólares, cuando lo adquirió a un precio de 440 mil hace ya años, ubicado en el tercer piso de una de las torres del complejo siniestrado, que afortunadamente no sufrió ningún percance.

Sin embargo, según información citada por el portal ‘La Opinión’, se sabe que el Buki en efecto tendría un departamento en esa zona, más no en el edificio que se derrumbó. Mientras la tragedia sucedió en 8777 de la Collins Avenue, Marco Antonio Solís tiene una propiedad en el 8877, por lo que no sufrió daño alguno.

El lujoso departamento de Marco Antonio Solís en la zona de la tragedia

El Buki no estuvo a punto de morir dado que no se encontraba en su departamento y la propiedad no era de la zona siniestrada,a sin embargo, sí se manifestó muy consternado por la noticia, pero ahora se dieron detalles de lo lujoso del ‘cariño’ que se dio el cantante.

Y es que el departamento de Marco Antonio Solís, cuenta con una extensión de 2243 pies cuadrados, adquirido hace más de 20 años, y cuenta con tres recámaras dos baños, cocina, comedor, sala principal, amplio recibidor, balcones y hasta sala de juegos. Las áreas comunes tienen gimnasio, spa, alberca, salón de eventos y extensas áreas con jardín.