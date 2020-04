View this post on Instagram

Cuidado residentes de Commerce Ca ….., cuando vayan a @target !!! Esto es real un amiga trabaja en esa tienda y no están llevando las medidas necesarias para los empleados !!! Esta es una queja de una persona q a investigado esa tienda …pero si no existen mas quejas no pueden hacer nada por eso si tú vas a esa tienda ten cuidado • • • Más de 3 trabajadores dieron positivo para Covid-19 en Target en Commerce, CA (Tienda 189). El público no ha sido informado y la gerente de la tienda, Martha Tashjian, no ha aplicado las pautas de distanciamiento social. Si compra aquí, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles al 213-744-3070 y presente una queja. También puede enviar DM o @ Target y solicitar que se elimine a Martha Tashjian por negligencia grave. Cuando se puso en cuarentena por primera vez, se les dijo a los trabajadores en este lugar que no usaran máscaras, guantes y otro equipo de protección porque "asustaría a los clientes". #target # covid19 #eastla