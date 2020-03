El Departamento de Servicios al Conductor de Georgia (DDS, en inglés) ha compartido información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según denunciaron varias organizaciones locales.

Georgia driver’s license office is sharing information with ICE, records show https://t.co/kvxpyGfPRI pic.twitter.com/zTZUi6asdh

Azadeh N. Shahshahani, directora legal y de defensa de derechos de Project South, dijo a Efe que la entidad estatal procesó más de 250 peticiones de ICE y otras agencias sobre conductores de Georgia, y explicó que sustentan su denuncia tras presentar una petición a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA).

“Basados en nuestros hallazgos, ellos compartieron información sobre residentes de Georgia con las autoridades de inmigración entre septiembre de 2017 y el pasado junio”, explicó la activista.

Project South, la Alianza Latina pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR) e Innovation Law Lab pidieron la información a la agencia estatal.

De acuerdo con la denuncia de las organizaciones, DDS compartió direcciones de conductores, números de Seguro Social, registro de vehículos, fotos y firmas, entre otros datos, para reunir e intercambiar información sobre cientos de inmigrantes que viven en el estado de Georgia.

“Pareciera que el departamento cumplió con la petición (de ICE) sin ningún tipo de apoyo de evidencia, sin ningún tipo de orden judicial”, aseguró que Shahshahani, que sostuvo que esta acción es preocupante porque la información obtenida pone en peligro la seguridad de los residentes de Georgia, especialmente de los inmigrantes.

GEORGIA: Driver’s Services has shared info, including facial recognition searches, about state residents with #immigration authorities.

250 requests from ICE have been processed “to gather + share information on hundreds of immigrants living in Georgia” https://t.co/SHVNuMUPdE

— Juan Escalante (@JuanSaaa) March 18, 2020