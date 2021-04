Georgia: Denuncian agresión física propinada por un hispano en Atlanta

Según la víctima, el agresor se lanzó sobre ella sin motivo alguno

La víctima acudió al hospital y luego al departamento policial para hacer la denuncia

Denuncian agresión física propinada por un hispano en Atlanta. Se trata de Jennifer Arellano, un transexual de nacionalidad mexicana, quien expresó a MundoHispánico que su agresor se lanzó sobre ella sin motivo alguno y arremetió contra ella sin importar que estuviera dentro de un vehículo.

Según narra Arellano, todo inició cuando su agresor la invitó a pasar a una fiesta en el interior de su residencia y ella le dijo que no estaba interesada en asistir, procediendo a retirarse del lugar, subir al carro en el que andaba y posteriormente cerrar la puerta.

El altercado inició porque Arellano se rehusó a quedarse en la fiesta

De acuerdo a la declaración realizada por la víctima, Jennifer Arellano, todo ocurrió porque esta no quiso entrar a una fiesta en la que estaba el agresor. “El preguntó si nos íbamos a quedar en la fiesta y como le dije que no y cerré la puerta. Él no está acostumbrado a que nadie le griten, a que nadie le diga nada”, alegó.

“Cuando volvimos a esa misma casa porque se le habían olvidado las llaves a una persona, el señor abre la puerta y me da un golpe. Me empieza a pegar y me da en toda la cara”, expresó Jennifer Arellano, quien tuvo que ir al hospital debido producto de los golpes que recibió.