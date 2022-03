Con la ola de denuncias de acoso en el medio del espectáculo, ahora sale una que nadie esperaba

¿Nadie recordaba el momento en que una concursante de ‘La Academia’, acusó a El Buki de querer propasarse con ella?

Las imágenes quedaron grabadas y ahora con la denuncia de Sasha Sokol sobre Luis De Llano, resurge el video ¿Nadie lo esperaba de Marco Antonio Solís, ‘El Buki’? A raíz de la denuncia de la ex Timbiriche, Sasha Sokol, sobre el presunto abuso que sufrió de Luis De Llano durante su estancia en el grupo cuando ella tenía 14 años, ahora, resurgen unas imágenes de hace años, donde una concursante de nombre Jackie González, en ‘La Academia’, reality show musical mexicano, denunciaba lo que supuestamente le hizo el legendario cantante: acoso. La nota reportada por ‘Milenio‘, da cuenta del momento de hace más de 10 años, cuando en la sexta generación del reality show de canto ‘La Academia’, la participante Jackie González, habría dado a entender que Marco Antonio Solís ‘El Buki’, se habría aprovechado de sus sueños y en una ocasión que lo vió pasado de copas, le habría querido robar un beso. Resurge el video de la denuncia que puso en pleno programa una chica contra ‘El Buki’ Jackie González era concursante de ‘La Academia’, y provenía de EEUU para mostrar su talento, pero en la gala de 2008 cuando a ella le tocó cantar el tema ‘Si no te hubieras ido’, éxito de Marco Antonio Solís ‘El Buki’, contó que tuvo una mala experiencia con el cantante quien presuntamente se habría aprovechado de sus sueños. En la emisión, los alumnos presentaban sus canciones en las galas de los domingos, pero entre semana recibían clases y se quebraran al contar sus experiencias, sobretodo removidas por los temas que interpretaban, por lo que al enterarse que cantaría en honor a Marco Antonio Solís, la jovencita contó al director de la escuela, lo que le pasó.

El Buki se habría querido ‘propasar’, con la joven ¿la acosó? En ese entonces, fue Héctor Martínez, director de La Academia, y productor musical, quien escuchó las palabras de la alumna: “Me impactó la canción (Si no te hubieras ido), el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, dijo Jackie González. Pero lo peor vino, cuando la chica ahondó más en el tema: “No quiero ponerlo así -como abuso- porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’. Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escritor. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”, dijo entre lágrimas.

La chica volvió a exhibir a El Buki en plena gala frente a famosos A los comentarios escandalosos de Jackie González, al terminar su participación en la gala del domingo, fue cuestionada por Rafael Araneda, entonces conductor de esa edición de ‘La Academia’, quien sin dudarlo le sacó la polémica frente al jurado, integrado por Enrique Guzmán, Lisset y Arturo López Gavito: “Que él siga con su carrera y siga teniendo el éxito que tiene y ya está… Qué más le puedo decir… Yo creo que si tú eres una gran persona y tú le estás diciendo a alguien que tiene el sueño de crecer y tú le dices, le perjuras, le llamas cada mes para seguir vendiéndole la ilusión de que todo va salir adelante y te prohiben de salir en otros ambientes como la televisión, la radio y otras cosas que a mi me gustan como la música y te quedan así por tres años sin que nada suceda ¿qué haces tú, cómo te sentirías?”, comenzó diciendo ella.

Muy molesta, la concursante de La Academia ‘desenmascaró’ en ese momento a Marco Antonio Solís Siguiendo con su enojo por la situación que vivió, Jackie González dijo: “Él sigue con su vida feliz porque él sigue teniendo el éxito de siempre y adelante…”, manifestó, y es que antes de que contestara todo eso, le pusieron un video en donde el mismo Marco Antonio Solís le manda saludos y admite conocerla… ¿Será que es cierta la historia y El Buki no tuvo más remedio que contestar?: “Aaaa Jacqueline, sí cómo no, la conocí hace tiempo, creo que tiene mucho talento, pues ojalá que le vaya bien a todos en general, que tenga mucha suerte, en general a todos (los concursantes), mucha suerte y sobretodo que no abandonen sus sueños, estos sueños nadie se los puede robar, son de ellos para que ellos los realicen, los lleven adelante, un abrazo a todos, mucha suerte…”, dijo el cantante.

En ese momento, nadie creyó a la chica, su denuncia de acoso contra Marco Antonio Solís Lamentablemente, en ese años 2008, el movimiento ‘Me Too’, y las denuncias de mujeres contra hombres por acoso no estaban tan abiertamente dichas como ocurre desde 2019 y para mala suerte de Jackie González, los entonces jueces de La Academia, le dieron palabras muy fuertes que evidenciaban que no le creían a lo supuestamente vivido con El Buki: “Marco Antonio Solís y yo somos amigos, pero no empecé con él, no sé con quién empecé, nunca recurrí a nadie, es lo mismo que tienes que hacer tú, si tú sacrificas tres años de tu vida por promesas que te hizo Marco y no las cumple, la que tiene que hacer el esfuerzo eres tú. Me parece que no debes ver para atrás y soltar recuerdos que te quedaron, hoy estas en ‘La Academia’, que faltó de Marco para ti, ahora a Marco hay que tenerle mucho respeto, es un gran amigo y un gran compositor, y tanto es así que hoy cantaste una canción de él, no seas cobarde y dile aquí está tu canción, mira como la canto yo y demuéstraselo”, dijo Enrique Guzmán.

¿Le recomiendan a la chica que se quede callada? El día que Marco Antonio Solís es denunciado de acoso A las palabras de Enrique Guzmán, le siguió la cantante y actriz Lisset, quien prácticamente le aconsejó en ese entonces a la chica Jackie, que ‘se quedara callada’ por el presunto acoso: “Creo que esto es un aprendizaje para toda la gente que empieza, el mismo Marco Antonio lo dijo, los sueños las ilusiones, tu carrera, tu vida misma depende de ti, de nadie más, es tuya, te voy a dar un consejo, cuidado con lo que dices, en donde lo dices, como lo dices y con quien lo dices, para la vida, hoy hiciste una buena interpretación”, comentó. En tanto, Arturo López Gavito, productor musical, dejó en claro que él no creía en las palabras de la joven: “Mira la mitad de un artista tiene que ver con lo que es ante las cámaras abajo de un escenario, los comentarios a una figura de ese tamaño, para vivir un momento televisivo de fama efímera, hacen que yo esta noche haya perdido la credibilidad en ti”, precisó haciendo sentir mal a la joven.

¿La gente se pone de parte de Marco Antonio Solís, El Buki? Ante una carrera musical 'intachable' sin escándalos, ni mala publicidad, la gente pareciera haberse puesto del lado de Marco Antonio Solís, El Buki, pues en el video de La Academia donde se da cuenta de esta situación de supuesto acoso, externaron sus opiniones: "Lo que ella dijo, aunque ella sabía que hay cámaras por todos lados, ella no sabía que que eso se lo iban a presentar al público, ella tuvo su conversación con el director y él como parte de un ejercicio fue quien mandó a mandar al carajo a Marco Antonio Solís". "Que raro! El Guzman de lado de los abusadores", "Que se puede esperar de un hombre que abandonó a su hija", "Yo creo que no necesitas de nadie para que te impulse, El Buki llegó ahí por su excelente voz y no porque se atuvo a alguien", "Que agradezca que este señor sabe de ella", "Definitivamente, truco publicitario, cuando alguien sufre intento de abuso y mas con conocimiento de los padres, definitivamente no te quedas con los brazos cruzados se procede legalmente". ¿Tú qué opinas, crees que fue cierto lo del acoso?