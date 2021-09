“Yo vi hace 2 días un rostro de perfil la barbilla y nariz afiladas y los ojos negros (no había nubes en lo que eran los ojos). Pero al rededor de la Luna me quedé perpleja que no pude ni tomar fotos”, “atado, paralizado y reprendido en el nombre de Jesús!”, pidieron más personas.

“DEMONIOS EN LA TIERRA”

Alguien más dio una explicación más larga: “Quisieran los demonios poder hacer eso. Los demonios solos están acá en la tierra solamente quedaron 1500 en toda la tierra desde 2017 y da pena la cantidad de gente inteligente, dejar que acaben como lo han hecho… Ni partes personales tienen, no pueden ni hacer ni num 1 ni num 2… si de sucio suena si acaso por la boca “.

Y agregó: “Da pena que no han dado con ninguno… Si han dado ni lo han dicho, lo que tienen es una mancha negra solamente. Y cosas subrealísticas farsas. Que no los ayuden más para que el planeta pueda recuperarse. Yo estoy aquí sin poder hacer nada gracias a ciertas maldades que me han hecho, pero bueno ya habrá un camino… pero 1500 no es nada”. Archivado como: Demonios en nubes