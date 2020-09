Demócratas bloquean proyecto de ley republicano de ayuda de coronavirus

La medida incluía ayuda por desempleo de 300 dólares

Pero no incluía los ansiados cheques de coronavirus

Demócratas bloquean ayuda coronavirus. Los demócratas del Senado bloquearon un paquete reducido de ayuda de coronavirus propuesto por los republicanos el jueves, alegando que la medida redujo demasiadas necesidades urgentes, reportó el USA Today.

Mientras la pandemia continúa su ataque al país, los demócratas y republicanos se enfrascaron en una lucha de combate político de cara a las elecciones de noviembre próximo.

La votación, en su mayoría partidaria, coronó semanas de disputas sobre un quinto proyecto de ley de ayuda que todas las partes dicen que quieren, pero que no pueden cumplir, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El espíritu bipartidista que impulsó las medidas de ayuda de coronavirus anteriores ha dado paso al combate político y los insultos durante la temporada de elecciones.

La votación 52-47 estuvo muy por debajo de lo que se necesitaba para superar un obstruccionismo y parece probable que acabe con las esperanzas de ayuda de coronavirus antes de las elecciones de noviembre.

La medida de 500 mil millones es aproximadamente la mitad del tamaño de la legislación promovida por los líderes republicanos este verano, pero era demasiado grande para la mayoría de los conservadores.

En cambio, el proyecto de ley del Partido Republicano se redujo para centrarse en la ayuda escolar, los beneficios por desempleo y la ayuda para las pequeñas empresas.

Eso maximizó el apoyo republicano incluso cuando alienó a los demócratas, quienes dicen que un enfoque tan fragmentario dejaría fuera a demasiadas personas vulnerables. El resultado fue un impasse predecible y un ojo por ojo partidario, a medida que la sesión del Congreso se acerca cojeando a su cierre previo a las elecciones.

