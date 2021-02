Demócratas preparan plan para aprobar nuevo paquete de ayuda

El lunes en la noche, Biden conversó con los legisladores demócratas, pero el encuentro no resultó productivo. “El presidente reiteró su opinión de que el Congreso debe responder ambiciosa y urgentemente, y señaló varios temas que la propuesta republicana no menciona”, dijo Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Esta votación técnica sirve para preparar el camino a la aprobación del paquete por mayoría simple. La decisión para iniciar el Presupuesto de Reconciliación obtuvo 50 votos contra 49, pues un republicano no votó. Ahora se abre la posibilidad de una nueva votación que no requiere los 60 votos que se acostumbran, sino 50.

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, también estuvo en dicha reunión. Precisamente él es uno de los que respalda el proyecto de Biden y fijó una votación de procedimiento, indicó The Associated Press.

Ya varios de ellos le han manifestado su apoyo, incluso tienen una estrategia para aprobar el plan solo con los votos demócratas si es que no llegara a recibir el apoyo de los republicanos.

Los republicanos habrían propuesto al presidente una paquete de 618,000 millones de dólares como contraoferta a la que presentó la Casa Blanca de $1,9 billones de dólares. Biden no solo la rechazó, sino que indicó que no dilataría más la toma de decisiones en espera de un acuerdo bipartidista.

“El presidente Biden habló sobre la necesidad de que el Congreso responda amplia y rápidamente… Él enfatizó la necesidad de un gran paquete”, dijo Schumer, tras la reunión virtual y agregó que el presidente consideró que el plan de los republicanos “era muy pequeño”.

Con esto, todo parece indicar que los demócratas preparan plan para continuar avanzando unilateralmente. “La mayoría tendrá su moción para proceder… ha elegido un camino totalmente partidista… Estamos en un comienzo totalmente partidista”, ha comentado Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado.

