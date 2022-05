En plena campaña, demócrata John Fetterman sufre un derrame cerebral

El demócrata John Fetterman sufre un derrame cerebral

Justo ahora compite como candidato demócrata al Senado por Pensilvania

El vicegobernador de Pensilvania advirtió que ya se estaba recuperando

PROBLEMAS DE SALUD. En plena campaña, el demócrata John Fetterman sufre un derrame cerebral. El vicegobernador de Pensilvania advirtió que ya se estaba recuperando y que esto no le impediría seguir en su carrera por conseguir un puesto en el Senado estadounidense.

Este domingo, 15 de mayo, John Fetterman, quien es vicegobernador de Pensilvania y también compite como candidato demócrata al Senado, informó que había sufrido un derrame cerebral hace apenas un par de días, pero que gracias a los cuidados médicos oportunos ya iba rumbo a “una recuperación total”.

En plena campaña, demócrata sufre un derrame cerebral

“El viernes no me sentía bien, así que fui al hospital para que me revisaran. No quería ir, no creía que fuera necesario, pero @giselefetterman (su esposa) insistió y, como siempre, tenía razón”, dijo John Fetterman en un comunicado que publicó en redes sociales.

John y Gisele Fetterman acompañaron el parte médico con un video que grabaron desde el Penn Medicine Lancaster General Hospital, donde el demócrata se recupera satisfactoriamente. “La buena noticia es que me siento mucho mejor y voy por buen camino hacia una recuperación completa”, agregó el funcionario.