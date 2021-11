3). La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende – Rigoberta Menchú

En un mundo convulsionado políticamente y con varias democracias en peligro o pugnando por nacer, no está de más recordar las mejores frases de aquellos que han luchado por ella desde la acción o la palabra. Entendemos la democracia como un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, pero en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Es una filosofía de vida, una idiosincrasia que se basa en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.

Frases que hablan de democracia

4). La Democracia no es más que una dictadura elegida por el pueblo, no nos engañemos – Bob Marley

5). Eso es lo que puede ser la política. Por eso son importantes las elecciones. No son una cosa pequeña, son una cosa fundamental. Muy importante. En un país de 300 millones, la democracia puede ser ruidosa, caótica, complicada – Barack Obama

6). Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas – Noam Chomsky

7). La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional – John F. Kennedy