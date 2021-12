LaTonya Bonseigneur, una prima hermana que creció con Thomas y era tan cercana que se consideraban hermanos, dijo a The Associated Press que la familia cree que murió a causa de una convulsión. Los miembros de la familia fueron llamados por la policía de Roswell alrededor de las 9 de la noche hora local para decirles que habían encontrado a Thomas en una ducha en su casa.

Thomas fue encontrado muerto en su casa suburbana de Atlanta el jueves por la noche, dijo Tim Lupo, oficial de información pública del departamento de policía en Roswell, Georgia. “La información preliminar es que su muerte se debe a un problema médico, y nuestros investigadores actualmente no tienen ninguna razón para creer lo contrario”, dijo Lupo en un comunicado la madrugada del viernes.

El jugador de la NFL Demaryius Thomas, quien ganó cinco honores consecutivos de Pro Bowl y un anillo de Super Bowl durante una prolífica carrera de receptores que pasó principalmente con los Denver Broncos, falleció a la edad de 33 años, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La pariente agregó: “Estaba solo y un amigo no pudo localizarlo, así que llamó a su conductor, que tiene una llave debido a estas convulsiones, y fue a su casa y lo encontró en la ducha”. Thomas jugó por última vez en la NFL en 2019, apareciendo en 11 juegos con 10 aperturas para los New York Jets. Anunció oficialmente su retiro en junio pasado.

Durante la madrugada de este 9 de diciembre se informó del ataque al cantante de 33 años en Los Ángeles. El cantante nacido en Alemania, era hijo de padre estadounidense que servía en las fuerzas armadas de EE.UU. en aquel país, de acuerdo con el medio británico The Sun.

Así mataron al famoso cantante

Vincent Cohran, mejor conocido como “Slim 400” fue baleado en Inglewood, un ciudad parte del condado de Los Ángeles, de acuerdo con TMZ. Saltó a la fama en 2015 con el lanzamiento de su primer álbum, una reconocida disquera lo encontró y firmó con el, según el reporte de The Sun. El cantante fue hallado por la policía en la entrada de una casa, relata TMZ.

No se especificó de quién era la propiedad. Hasta el momento de la redacción de esta nota no se ha dado a conocer cómo sucedieron los hechos, cuántos sospechosos están involucrados y cuál es la principal línea de investigación tras el asesinado en Los Ángeles del querido cantante. Lamentablemente, este no fue el primer ataque. Archivado como: muere Demaryius Thomas.