Samantha Canales Pompa presentó una demanda el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la División Laredo del Distrito Sur de Texas contra WalMart Stores Texas, L.L.C. y un empleado no identificado, pero a quien las autoridades apodaron John Doe.

Según la denuncia citada por el referido medio, la cliente Samantha Canales Pompa, cuya edad no fue precisada, está demandando a esa tienda Walmart por “daños por un monto… superior a $250,000 pero no más de $1,000,000”.

A pesar de los argumentos por los que acusa a Walmart tras ser golpeada con una puerta, la denuncia no especifica las lesiones que supuestamente sufrió Samantha Canales Pompa, mencionó LMT Online.

La mujer, quien no fue identificada por las autoridades, contó en las notas que estaba retenida contra su voluntad, pidió a quien sea que leyese el papel que llamara al 911, incluyó una dirección, la descripción de un auto y advirtió que su captor tenía un cuchillo.

“Si no lo logro, dile a mi familia que los amo”, escribió la mujer en una de sus notas, según el reporte de NBC News. Nadie abrió la puerta cuando la policía fue a investigar la dirección que estaba en la nota, agregó el documento judicial.

En una nota dijo desde cuándo estaba secuestrada

“La nota indica que ha estado detenida desde el 1 de mayo de 2021 en Spreading Oak Drive y que no estaban de vacaciones”, explicó la denuncia. “Dice que escuchó a la policía tocar en la residencia, que el abuso no se ha detenido y que, por favor, no se rindan”.

La segunda nota motivó a las autoridades a regresar a la casa el domingo, pero ahora con un equipo SWAT, precisó el jueves 15 de julio el reporte de NBC News sobre el dramático caso de violencia doméstica.