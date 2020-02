Presentan demanda contra Sanders para invalidar sus votos en Florida

Dos votantes de Florida presentaron una demanda civil que busca descalificar al senador Bernie Sanders como candidato del Partido Demócrata a la Presidencia al considerar que es “claramente independiente y claramente no es demócrata”.

Frank Bach y George Brown, dos veteranos militares, presentaron la querella en una corte de circuito del condado de León, en el norte de Florida, y buscan con ella evitar que sean contados los votos que obtenga el senador independiente por Vermont en la primarias que se realizarán el próximo 17 de marzo en el Estado del Sol.

Sanders, quien va liderando en las encuestas y en las primarias del Partido Demócrata, encara desde el domingo pasado una polémica al señalar en una entrevista que no todo ha sido malo en el régimen castrista cubano.

Congresistas de su partido y también del Republicano han rechazado sus palabras, como también exprisioneros cubanos y miembros del exilio cubano en el sur de Florida.

La demanda, a la que tuvo acceso Efe, señala que los demandantes, ambos votantes registrados demócratas, tienen derecho a emitir sus votos “para aquellos que realmente son demócratas, no independientes, y tienen derecho a la protección de este tribunal de su derecho a votar por un demócrata”.

Señala en su actual cargo, como senador, es independiente y por tanto es “ilegal” su participación en las elecciones primarias que eligen el nominado del Partido Demócrata.

Sanders, de 78 años, viene de ganar el caucus en Nevada y las primarias en New Hampshire y lidera las encuestas nacionales seguido del ex vicepresidente Jon Biden y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

“Sanders continua recaudando fondos para su próxima campaña al Senado como independiente”, detalla la demanda.

Sin embargo, miembros del Partido Demócrata han recordado que el comité en Florida aceptó incluirlo en la papeleta electoral de este estado, el cual es considerado clave en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

"I said this to President Castro in Cuba. Look you've made great progress in educating young people…Medical care. The life expectancy of Cubans is equivalent to the United States despite it being a very poor country because they have access to health care." – President Obama pic.twitter.com/pKDzvo3YpO

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 26, 2020