Este caso vuelve a resurgir dos años después del terrible crimen que se cometió, donde Brandon Clark fue declarado culpable por el asesinato de Bianca Devins. En un principio, la familia había pedido atentamente a las autoridades encargadas del caso, que no hicieran público el video del asesinato de Bianca, pero las personas que se habían encargado de mantener las pruebas, no cumplieron el trato y terminaron distribuyendo el material. Archivado como: Demanda fiscalía caso Devins

De acuerdo con New York Post , la familia de Bianca Devins vuelve a los juzgados para pedir justicia, tras darse a conocer la noticia de que fue la oficina del fiscal de distrito del norte del estado de Nueva York, quien distribuyó pornografía infantil, debido a que filtraron el video de la joven, teniendo relaciones sexuales y el video de su asesinato, a la prensa, por lo que la familia está demandando por violación de la ley federal.

Brandon Clark, de 21 años en aquel año, asesinó a sangre fría a Bianca, de 17 años , y no le bastó con eso, sino que el joven tomó un video del momento exacto en que estaba cometiendo el vil acto, para después fotografiarse con la chica, subiendo las fotografías en línea que rápidamente se reprodujeron y que llevó a su captura de forma eficaz. Dos años después, la familia Devins volvió a juicio, pidiendo justicia.

Fue New York Post, quien mencionó que los abogados de Bianca, expresaron que: “dos fiscales de Oneida le aseguraron a la madre que los videos nunca se publicarían, pero para su “horror”, más tarde descubrió que la oficina los compartió con CBS 48 Hours, A&E, un confidente de Clark con un popular canal de YouTube y posiblemente MTV y Peacock TV”. Archivado como: Demanda fiscalía caso Devins

“Nuestra familia se ve obligada a vivir la violencia una y otra vez en las redes sociales por lo que publicó el asesino. Es insoportable que los que se suponía que debían proteger a Bianca, la oficina del fiscal del distrito, se dedicaran a la pornografía infantil como si ella no tuviera derecho a la privacidad ”, declaró la madre de Devins a New York Post, ante la demanda interpuesta. Archivado como: Demanda fiscalía caso Devins

Después de la muerte de Bianca, el juicio contra su asesino y pasar el luto de la pérdida, la familia no creía que algo peor pudiera surgir después de aquel instante, pero todo empeoró cuando se enteraron de la noticia de que fueron los propios fiscales en distribuir el video de la muerte, las imágenes de Bianca desnuda, además del video de la víctima teniendo relaciones sexuales, por ello le dijeron al Post que esa sería su peor pesadilla.

Según el New York Post, tras hablar con la madre de Bianca, dijeron que ella se encontraba sumamente molesta porque la oficina del fiscal le ha prohibido ver los últimos videos con vida de su hija y además las pruebas que se habían recabado en torno al juicio, pero eso no les impidió dejar que los medios de comunicación obtuvieran esas pruebas.

Por tal motivo, no se entiende porque los fiscales hicieron tal acto, que ahora los llevó a enfrentarse con la demanda que la familia Devins decidió interponer, ya que era contenido explícito e intimo, que nadie debió conocer, sólo salvo la familia y las personas que se encontraban a cargo del caso, pero que ahora, está siendo difundido por diferentes medios sociales.

De acuerdo con el medio, se sabe que en estos casos de homicidios, la fiscalía tiene como protocolo no divulgar esas imágenes por respeto a los familiares del difunto. Incluso si la evidencia se considera pública, el daño de la publicación del contenido generalmente supera el interés del público en verlos, lo que lleva a la mayoría de la las agencias de aplicación de la ley a retener dicha información.

Fue para ganar un caso

De acuerdo con el medio de comunicación, el motivo por el que se compartió el contenido, fue para ganarse el favor de la comunidad y la prensa, después de que fueron retratados negativamente en un caso no relacionado, que fue objeto de una función de NBC Dateline. Por lo que no dudaron en mostrar el contenido explícito aunque la familia pidió que no lo hicieran.

“La oficina del fiscal de distrito del condado de Oneida se sintió avergonzada por la descripción de los medios de su enjuiciamiento en el caso no relacionado de Kaitlyn Conley en el asesinato de la Dra. Mary Yoder y lamentó no haberse defendido en el artículo de 2018 (NBC) Dateline sobre el caso”, comentó las autoridades pertenecientes