La empresa Telemundo enfrenta una demanda por presunto acoso sexual

El proceso es también por discriminación contra empleada de estación en Orlando, Florida

La demanda busca daños que exceden los $75,000 dólares

De acuerdo al portal de internet de Sentinel Orlando, se dio a conocer que la empresa Telemundo enfrenta una demanda por presunto acoso sexual de parte de Matilde Santana contra Aníbal Soto.

A su vez, a través de una publicación en sus redes sociales, la cuenta de Chicapicosa publicó la misma información y se explicaron los motivos del proceso legal al que se someterán los ejecutivos de la empresa para defenderse.

De manera textual, la página de Sentinel Orlando y de Chicapicosa 2 informaron: “Telemundo enfrenta demanda por presunto acoso sexual y discriminación contra empleada de estación en Orlando, Florida…”

Luego agrega: “La cadena de televisión en español, Telemundo Network Group, compañía matriz de Telemundo 31 en Orlando, se enfrenta a una demanda de acoso sexual y discriminación presentada por una empleada, según muestra un documento sometido ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida”.

Explica que: “El caso fue entablado por Matilde Santana, ejecutiva de cuentas de Telemundo 31 por los pasados 19 años. Santana llegó a Telemundo en el año 2000 -cuando todavía eran parte de ZGS Group- y desde entonces estuvo manejando la compra de anuncios publicitarios en el canal, lee la demanda radicada el 30 de junio de 2020”.

Entonces se hablaron de cifras: “La demanda contra Telemundo y sus empresas matrices, incluyendo NBC Universal y Comcast Corporation , busca daños que exceden los $75,000. ‘La señora (Matilde) Santana estaba devastada al verse forzada a entablar esta demanda'”.

“Ella dedicó casi dos décadas a Telemundo y a edificar su carrera ahí”, declaró en exclusiva con El Sentinel Orlando la abogada Mahra Sarofsky, quien, junto a la firma legal Slusher and Rosenblum, representa a Matilde Santana.

En la página de Sentinel Orlando se adjudica esta información como exclusiva y da los mismos detalles que se publican en la página de Chicapicosa 2.

Por su parte, Telemundo contestó a las preguntas de Sentinel Orlando y dijeron: “Estamos al tanto de la demanda. No comentamos respecto a asuntos legales o de empleados internos”.

De inmediato los comentarios no pudieron faltar en la red social de Chicapicosa2 y una persona comentó lo siguiente: “Pues no entiendo porqué no denunciarlo desde el primer día, osea por eso para mí estos casos son sospechosos… a lo mejor con esto del coronavirus ya quieren un dinerito de gratis”.

Otra persona comentó sobre la presunta demanda contra Telemundo por presunto acoso sexual: “Telemundo tiene puro delincuentes y peor tantito los defienden, mano dura contra ellos les encanta decir las historia de otros ahora le tocó a ellos duros contra ellos hay que ser eco”.

Esta noticia viene a estremecer las fibras más sensibles de a compañía televisora que en este año ha tenido varios cambios que a muchas personas no les ha parecido.

Hasta el momento se desconoce el estatus de la demanda, pero posiblemente en los próximos días se conozcan más detalles al respecto.

De acuerdo a la demanda, Matilde Santana, el presunto acoso sexual en Telemundo comenzó en 2014 con el señor Aníbal Soto, quien en esos momentos era gerente de ventas.

Matilde Santana señala que le tocaba la entrepierna y otros sucesos vergonzosos, de acuerdo al Sentinel Orlando.

