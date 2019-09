Página

Tiroteo de El Paso: en el despertar de una tragedia, sale a la luz la primera demanda por parte de los sobrevivientes

Guillermo y Jessica García, la pareja herida explican que les llevó a tomar esta decisión

Conoce la historia de esta pareja y el camino que han llevado hacia su recuperación

Una pareja oriunda de Texas que resultó herida en el tiroteo masivo del pasado 3 de agosto en El Paso ha tomado la decisión de demandar a Walmart, el sitio en donde se produjo el atentado. En dicha demanda a Walmart, los afectados alegan que la tienda no tomó las medidas de precaución necesarias para protegerlos a ellos y a los demás clientes que se encontraban en el interior, lo que culminó con un saldo de 22 personas fallecidas y decenas de heridos. La pareja herida demandara Walmart

La demanda presentada el viernes pasado por Guillermo y Jessica García es la primera de la que se tienen conocimiento con respecto a los hechos del pasado 3 de agosto, y la historia de esta pareja es una de las más representativas de las consecuencias que tiene para una familia el haber sido víctima de un atentado de esta naturaleza.

Para Guillermo García, el calvario hacia la recuperación ha incluido numerosas cirugías para tratar de corregir las lesiones a las que se enfrentó durante el tiroteo, y permanece hospitalizado en condición crítica; su esposa también fue hospitalizada, pero logró salir del cuadro médico y fue dada de alta después de unos días.

Al referirse al tiroteo, así como a las consecuencias que se han derivado del mismo y la investigación que las autoridades han realizado para esclarecer los hechos, el vocero de la cadena Walmart declaró que “hemos guardado la información que hemos podido recabar, y hemos trabado minuciosamente con las autoridades locales y federales.”

En cuanto al asesino, el joven de 21 años Patrick Crusius, se sabe que éste abrió fuego hacia los clientes del supermercado, y ha sido acusado de asesinato, por lo que se enfrentaría a la pena capital.

De acuerdo con el portal The New York Post, en la demanda queda establecido que “Las lesiones de Jessica García y Guillermo García no habrían tenido lugar de no ser por la negligencia, la terrible negligencia, y la responsabilidad del local”.