La Asociación Americana para las Libertades (ACLU) y el Proyecto de Derechos de los inmigrantes del Noroeste (NWIPR) entabló una demanda a ICE y pidió que liberara de un centro de detención del estado de Washington a los indocumentados de “alto riesgo” ante el coronavirus (COVID-19), reseñó la agencia Efe.

“ICE tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los que están bajo detención migratoria y debe liberar de inmediato a los detenidos que han sido identificados por el gobierno federal como de mayor riesgo debido a la epidemia antes de que sea demasiado tarde”, dijo en un comunicado Matt Adams, director legal de NWIRP.

La demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en nombre de los inmigrantes detenidos en el centro de Detención de Tacoma ha sido presentada en un tribunal federal de este estado y exige la liberación de todos los detenidos en el centro con alto riesgo de infección grave por el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19.

