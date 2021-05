Los funcionarios no dieron a conocer su nombre por temor a poner en peligro otras investigaciones relacionadas, según Simmons. Se había acercado a su objetivo hace dos semanas y la hizo sentir incómoda, dijo el alguacil. “Nunca volverá a estar libre para hacer esto”, dijo Simmons. “Nuestra preocupación era que este no era su primer intento”.

Dice que no tiene nada que ocultar y seguirá hablando hasta que su hija regrese a casa. "Estoy agradecida por ellos porque no mucha gente está ayudando a mi familia, apoyándonos, buscando a Dulce", dijo. "Hay mucha gente que me juzga a mí, a mi familia, y dice que tenemos algo que ver con eso, pero que no tenemos nada que ver con eso".

La mamá de Dulce María dijo en la entrevista que que lamenta haber dejado que su hija se fuera de su vista. “Me da malos recuerdos porque me gustaría poder volver al tiempo y venir con ella al parque y no dejarla sola”, dijo. Alavez Pérez agregó que la comunidad la ha apoyado durante el último año, pero ha habido muchas críticas.

"No, es psicología humana. No todos sabemos cómo manejar emociones fuertes como tristeza y rabia", defendió el usuario de YouTube chill craft. La usuaria 'laCachanilla650' dijo por su parte: "Me río cuando estoy molesta, es algo que no puedo controlar como cuando coloco un emoji".

“A mi me gustaría decirle, el domingo 25 de abril fue su cumpleaños. Me gustaría decirle que cumpla muchos más años. Yo la quiero mucho y la extraño, como la extraño”, dijo la abuela de Dulce María, Norma Pérez en una entrevista ofrecida a Telemundo 62. “Lo único que quisiera es volver a verla, abrazarla”, agregó Norma entre lágrimas. Para ver el video pulse AQUÍ .

Madre de Dulce María: “No es justo que todavía no la encuentren”

El próximo 16 de septiembre se cumplirán dos años de la desaparición de Dulce María y es inevitable recordar la entrevista que le hizo Univisión a las hispanas con motivo del primer aniversario de que secuestraran a la niña.

“Es muy difícil porque no sabemos nada de Dulce. Todo lo que queremos es una respuesta, saber dónde está mi hija porque no es justo que todavía no la encuentren. ¿Por qué se la llevaron? Todavía no sabemos”, dijo la madre de la niña, Noema Alavez, entre lágrimas en aquel entonces. “La investigación sigue activa, ellos (el FBI) siguen haciendo su trabajo, siempre nos dicen que no van a dejar de buscarla”, agregó la mujer, quien confía en que las autoridades puedan encontrar a su pequeña hija.