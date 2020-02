Encuentran delfines muertos con heridas de bala en playas de la Florida

Dos delfines fueron encontrados con grotescas lesiones fatales en las costas de Florida en el Golfo de México en las últimas semanas, y las autoridades federales ofrecen una recompensa de hasta 20 mil dólares por información que ayude a resolver los casos.

De acuerdo a la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida y a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), uno de los delfines fue encontrado sin vida la semana pasada frente a las costas de Naples, en el suroeste del estado.

Según las autoridades, el animal tenía heridas de bala o de cuchillo, o posiblemente ambas.

También la semana pasada, el refugio Emerald Coast Wildlife encontró a un delfín con una herida de bala en su costado izquierdo frente a Pensacola Beach.

