Decenas de exfuncionarios de la Administración Bush están abandonando el Partido Republicano tras el apoyo brindado a Trump

“El Partido Republicano como lo conocía ya no existe. Yo lo llamaría el culto a Trump”, dijo el exfuncionario Jimmy Gurulé

“Los republicanos deben decir que ya es suficiente”, dijo Adam Kinzinger

Decenas de ex miembros de la Administración Bush están abandonando el Partido Republicano como rechazo al apoyo que se le ha brindado a Donald Trump luego de que las falsas afirmaciones del ex mandatario sobre un fraude electoral causaran el asalto al Capitolio.

Los exfuncionarios dijeron que esperaban que la derrota de Trump convenciera a los líderes del partido para que condenaran las actitudes del ex mandatario en cuanto al resultado de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, como gran parte de los legisladores republicanos continúan apoyando a Trump, los exfuncionarios de la Administración de George W. Bush dijeron que ya no reconocían al Partido Republicano, informó Reuters.

“El Partido Republicano como lo conocía ya no existe. Yo lo llamaría el culto a Trump”, dijo Jimmy Gurulé, quien fue subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera en la administración Bush.

De acuerdo con Kristopher Purcell, alrededor de 60 y 70 exfuncionarios de Bush han decidido abandonar el partido.

“El número crece todos los días”, aseveró Purcell.

Por su parte, el representante Adam Kinzinger, uno de los 10 republicanos que votaron para acusar a Donald Trump, está lanzando un comité de acción política para hacer frente a un equipo de liderazgo republicano de la Cámara y un partido que, según él, se han alineado demasiado con el ex presidente, informó The Associated Press.

El PAC “Country 1st”, presentado en un video de seis minutos publicado el domingo, desafiará la dirección actual de un Partido Republicano que, según Kinzinger, se ha convertido erróneamente en un “primer partido de Trump” en detrimento de la nación, como se vio en los disturbios del Capitolio el pasado 6 de enero.

El congresista de Illinois citó la aparente falta de voluntad de la mayoría de los republicanos para responsabilizar a Trump por su papel en el fomento de las protestas violentas, así como el apoyo del partido a legisladores como la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, quien ha generado críticas por publicaciones anteriores en las redes sociales informadas por Varias organizaciones de noticias en las que ha sugerido apoyo para asesinar a políticos demócratas, teorías infundadas de QAnon y puntos de vista racistas.