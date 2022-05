Aunque no se especificó si lo dejaron en su coche o se lo enviaron a la mesa del restaurante que estaba, ella muy emocionada y hasta con la cara desencajada, sintió cómo las palabras que le escribieron le llegaron a lo más hondo de su ser y no pudo ocultar su sentimiento al enseñarlo para quien la acompañaba y la grabó.

“Te admiro mucho”, es lo que decía el mensaje enviado a Lili Estefan y la rubia no pudo más y soltó el llanto mientras su acompañantes decían ‘Qué dulce’, ‘Es muy lindo’, refiriéndose al detalle que le habían dejado a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ y por el que no pudo contener el llanto.

“Detalles que van derechito al corazón. Gracias, esta nota representa a tantos de ustedes que me dan tanto cariño, no sé cómo agradecerles”, se puede leer en el video mientras Lili Estefan sin palabras toma el pequeño papel blanco que le enviaron y se acerca muy conmovida a enseñarlo para sus seguidores.

La gente se conmueve con la reacción de ‘La Flaca’

Los comentarios de las personas para el gesto que tuvo una persona con Lili Estefan, aparecieron: “Es que eres encantadora, diplomática, muy profesional, y con labios sellados para no decir lo que no se debe!!”, “Tan bella es que flaca tú te haces querer somos tantos que ni te imaginas”, “Eres natural y humana eso es de admirar!!!”, “Detallitos que llenan el alma”.

Más personas opinaron: “Me encanta que ya tenga pareja”, “Ay,mi flaca Hermosa! Dios te bendice. Eres lo mejor que ha pasado por Univisión. Mejor madre, hermana, sobrina. Como no he de admirarte? Abrazos”, “Te mereces mucho mas”, “Esos mensajes nos arrugan el corazón oh Dios que bendición tus hijos”, “Y por fin de quien carajo es la nota. Ufffff, porque es que no detallan”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LILI ESTEFAN LLORANDO.