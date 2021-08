Toni Costa ¿defiende a Adamari López? Un mensaje dejó a todos boquiabiertos

La pareja tiene meses separada pero el español aún le tiene respeto a su ex

La conductora de Hoy Día está en su mejor momento de vida

Ya pasaron varios meses desde que Adamari López y Toni Costa dejaron a su hija Alaïa sin una convivencia en pareja como tal, pues anunciaron su separación y desde ese instante los comentarios de sus seguidores han estado encaminados en ver quién de los dos es mejor papá para su pequeña.

Mientras Adamari López trabaja arduamente en ‘Hoy Día’ y con diversas marcas para sacar dinero y seguir su estilo de vida ahora que está separada, Toni Costa hace lo propio y no pierde el tiempo para compartir imágenes y videos de momentos bellos con su hija Alaïa, lo que lo ha dejado ‘mejor parado’ ante los ojos de la gente.

Toni Costa y su hija Alaïa disfrutan de bellos momentos

Los comentarios de las personas ante los videos e imágenes que Toni Costa comparte de su hija Alaïa llenan sus días de alabanzas, pues la gente piensa que la peque es más feliz estando con él que con Adamari López y ahora, el español no evitó responder dichas afirmaciones de los seguidores.

Fue mediante un simpático video de Instagram, donde Toni Costa aparece vestido acorde a la disciplina de The Kwon Do junto a Alaïa desde el coche haciendo caras y poses de artes marciales con la frase ‘Actitud ante todo’, donde recibió los comentarios más inesperados.

La nueva disciplina de Toni Costa le traje comentarios positivos por encima de su ex Adamari López

“Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de Karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase, y ahi nos verán dia a dia juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas”, escribió hace semanas Toni Costa.

Y es que, el español no pierde la oportunidad de demostrar lo gran papá que es y la gente se lo aplaude, pero llamó mucho la atención que últimamente le señalan que su hija Alaïa siempre está más relajada, feliz y notablemente más contenta con Toni Costa que con Adamari López.