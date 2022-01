Artritis con truene de dedos

Entonces, ¿esto cambia algo? ¿Es malo tronarse los dedos? Aún no tenemos un sí o no definitivo a esta pregunta, pero numerosos estudios han encontrado que tronar tus dedos no causará artritis. Ese era el peligro más grande por el que la gente se preocupaba. De hecho, parte de la razón por la que tronar cualquiera de tus articulaciones es sublimemente satisfactorio, es porque sí ayuda a “relajarlos”, así que el sentimiento agradable no sólo está en tu imaginación. Como con muchos placeres en la vida, mientras más truenes tus articulaciones, más fácil es obtener ese crack y alivio, así que es fácil ver por qué puede ser tan adictivo.

Además, hay un gusto culposo que la gente siente de hacer que aquellos a su alrededor tengan escalofríos (¡sabemos que no eres una de esas!). Antes de que comiences a tronar desenfrenadamente, aún hay un lado malo de hacerlo en exceso. Un estudio de 1990 descubrió que los tronadores de dedos habituales eran más propensos a padecer manos hinchadas y a una reducción en la fuerza de presión. También es posible causar daño al jalar o doblar tus dedos con mucha fuerza. La conclusión es que si no puedes resistir el tronarte los dedos, ¡adelante! Sin embargo, estate consciente de saber cuándo hacerlo. Recuerda que esto solo aplica si es un tronar que no causa dolor. Si sientes cualquier dolor, ¡no lo hagas! Y aunque tronar los dedos es probablemente inofensivo y definitivamente satisfactorio, intenta no molestar mucho a las personas.