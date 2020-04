Dedos pies Covid. Expertos descubren que los dedos morados de los pies, hinchados o que parecen estar congelados podrían ser un indicio de infección por coronavirus (Covid-19), de acuerdo a un estudio publicado por el portal de Business Insider.

En el análisis médico se establece que de acuerdo a varios pacientes que fueron consultados, se les detectó que presentan este tipo de peculiaridades cuando han contraído la enfermedad.

Es por este motivo que los médicos hacen un llamado a la población a que si presentan una de estas anomalías en sus pies sin algún motivo aparente, de inmediato consideran la posibilidad de efectuarse una prueba de Covid-19.

A condition nicknamed "COVID toes" could be a sign of the virus in otherwise asymptomatic patients, usually children or young adults https://t.co/qTGY6VlTbn

— KRON4 News (@kron4news) April 21, 2020