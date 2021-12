No hay mejor manera de decorar que reutilizando los accesorios y materiales con los que ya cuentas en casa para darles una nueva vida; por eso, te recomendamos crear tus propias macetas como centro de mesa o como parte de la decoración para tu fiesta de navidad. Lo único que necesitas es tierra, tu planta favorita y una lata de algún alimento perecedero que hayas consumido con anterioridad, a la que le añadirás los detalles que tú desees como dibujos, recortes, listones y papeles de colores; será un excelente regalo para tus invitados.

Recibe a tus invitados con una decoración de ensueño que incluya un arco de flores de papel; esta puede ser colocada ya sea a la entrada de tu casa o en la mesa donde colocarás los alimentos que has de servir. Un arco de flores es fácil de elaborar y no representará un gasto mayor para tu presupuesto; necesitarás papeles de colores, tijeras, silicón o pegamento, además de listones o globos para complementar tu decoración.

Cervezas y bebidas decorativas

Si quieres tener una fiesta inolvidable y muy divertida, ¡decora tus cervezas y bebidas! Una fiesta no puede estar completa sin una bebida refrescante, la cual puedes decorar con mini sombreros, flores, fotografías y detalles divertidos. Decorar tus bebidas no te llevará mucho tiempo, y tampoco representará un gasto, ya que podrás reutilizar todos los materiales que has adquirido para decorar tu casa durante la navidad: papel, listones, recipientes, recortes ¡y lo que tú desees!

Decoración de colgantes de papel

Los colgantes de papel son ideales para colocar dentro y fuera de casa, si el clima lo permite; deja volar tu imaginación y prepara varios colgantes de papel con diversas formas como tacos, sombreros e incluso cactus. Este tipo de decoración puede ser colocada de pared a pared o, en el exterior, ser atada en los muros o en los árboles para complementar la temática navideña de forma orgánica.