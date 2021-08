Es probable, incluso, que una luz chillante y fuerte cause estragos en la salud como dolores de cabeza.

EL ORDEN

Otro punto a considerar es el orden del hogar, pues cuando los espacios lucen tirados señalan conflictos de miedo y angustia. Un área con poca organización y saturada de objetos manifiesta la falta de estructura interna.

Consejos para la mejor decoración:

-Coloca plantas que oxigenen las áreas y brinden un respiro del estrés diario.

-Las casas no son bodegas. Deshazte de lo que no utilices y no funcione.

-En la recámara evita poner objetos fluorescentes y fuertes que afecten el sueño.

-Pon música suave que te ayude a descansar. El sonido de una fuente es buena para relajarse.

-Haz modificaciones periódicas como mover los muebles y cambiar las almohadas.